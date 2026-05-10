Киву после победы над «Ромой»: «Интер» приносит радость своим болельщикам, и это самое важное"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Ромой» (3:0) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии.
"Это заслуга всех, не только Лаутаро Мартинеса. Он вкладывает душу, профессионализм и серьезность и отдает все, что у него есть. Но это также заслуга его партнеров, которые следуют за ним, особенно в определенных моментах. Это фантастическая группа и команда, переживающая нечто особенное. Я счастлив за них, потому что они это заслуживают.
Мне повезло выступать за другую команду. Я уверен, что сравнения между двумя поколениями проводить нельзя, многое изменилось за 16 лет. Но этот «Интер», как и команда 2010 года, приносит радость своим болельщикам, и это самое важное. Давайте говорить о скудетто, выигранном в этом году, и о финале Кубка Италии, а не о цифрах и опросах.
Мы знали, что Сучич может играть в глубине полузащиты благодаря его характеру, качеству и хладнокровию с мячом. Сегодня он провел великую игру, полную характера. У нас есть талантливый молодой игрок, и мы должны ценить его", — цитирует румынского специалиста TuttoMercatoWeb.
«Интер» (85 очков после 36 игр) лидирует в таблице чемпионата Италии.
