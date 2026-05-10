Гол на 90+4-й минуте принес «Монреалю» победу над «Орландо»

«Монреаль» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:0.
Счет на 90+4-й минуте с пенальти открыл мексиканский нападающий канадцев Даниэль Риос. На 90+8-й минуте исландский защитник Дагюр Дан Тоурхалльссон забил второй гол.
«Монреаль» (12 очков после 11 игр) идет на 10-м месте в Восточной конференции. «Орландо» (10 очков после 12 встреч) располагается на 14-м месте.
В следующем матче «Монреаль» 14 мая примет «Портленд», «Орландо» в тот же день сыграет на своем поле с «Филадельфией».
