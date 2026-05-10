Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: прямая трансляция боя UFC 328

Россиянин Александр Волков и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста проводят поединок в тяжелом весе на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Бой пройдет в главном карде в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Начало поединка — около 5.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 328.
Бой между Волковым и Кортес-Акостой в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).
Александру Волкову — 37 лет. В профессиональной карьере он одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. В 2025 году россиянин провел один поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и выиграл раздельным решением судей.
Вальдо Кортес-Акосте — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 17 побед и 2 поражения. В предыдущем появлении в клетке 25 января 2026 года в рамках UFC 324 доминиканец победил американца Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.