Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: прямая трансляция боя UFC 328

Александр Волков и Вальдо Кортес-Акоста проведут поединок на UFC 328 в Ньюарке 10 мая.

Источник: Спорт-Экспресс

Россиянин Александр Волков и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста проводят поединок в тяжелом весе на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Бой пройдет в главном карде в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Начало поединка — около 5.00 по московскому времени.

10 мая 05:00 ММА: UFC Волков — Кортес-Акоста.

Трансляция боя Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста на UFC 328.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 328. Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328.

Бой между Волковым и Кортес-Акостой в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Статистика перед боем Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста на UFC 328.

Александру Волкову — 37 лет. В профессиональной карьере он одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. В 2025 году россиянин провел один поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и выиграл раздельным решением судей.

Вальдо Кортес-Акосте — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 17 побед и 2 поражения. В предыдущем появлении в клетке 25 января 2026 года в рамках UFC 324 доминиканец победил американца Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.

Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше