Копылов одержал победу над Тулио в поединке на турнире UFC 328

Российский боец Роман Копылов победил бразильца Марко Тулио в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.
Бой в среднем весе продолжался все три раунда и завершился победой 34-летнего Копылова решением судей. Во втором и третьем раундах Тулио трижды оказывался в нокдауне.
Россиянин в профессиональных ММА одержал 15-ю победу при пяти поражениях (в UFC — семь побед и пять поражений). У его 31-летнего соперника 14 побед и три поражения.
В предыдущем поединке в ноябре 2025 года Копылов на турнире UFC 322 в Нью-Йорке проиграл бразильцу Грегори Родригесу единогласным решением судей.
10 мая 01:30 ММА: UFC Копылов — Тулио.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.