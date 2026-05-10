«Флуминенсе» и «Витория» сыграли вничью

«Флуминенсе» сыграл вничью с «Виторией» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.
У хозяев забили нападающие Джон Кеннеди и Кевин Серна, у гостей — форвард Ренату Кайзер и полузащитник Феррейра дос Сантос Рене.
«Флуминенсе» (27 очков после 15 игр) занимает третье место в таблице чемпионата Бразилии. «Витория» (19 очков после 14 встреч) идет на девятом месте.
В следующем туре «Флуминенсе» 17 апреля примет «Сан-Паулу», «Витория» 18 мая сыграет в гостях с «Брагантино».
