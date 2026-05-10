Копылов после поединка с Тулио: «Россия, с праздником! С Днем Победы! Очень хорошие эмоции»

Российский боец Роман Копылов прокомментировал победу над бразильцем Марко Тулио в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.
«Россия, с праздником! С Днем Победы! Очень хорошие эмоции, давно хотел почувствовать это. Спасибо всем болельщикам, особенно из России. Бачатский в Нью-Джерси! С Днём Победы!» — сказал 34-летний спортсмен после поединка.
34-летний Копылов победил 31-летнего Тулио единогласным решением судей. Теперь у него в профессиональных ММА 15 побед при пяти поражениях.
