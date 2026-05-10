Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: время начала боя по московскому времени

Турнир UFC 328 проходит в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Шоу началось в 00.00 по московскому времени.
Главное событие турнира — титульный бой в среднем весе между россиянином, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. В соглавном событии проведут титульный поединок в наилегчайшем дивизионе американский бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ван и японец Тацуро Таира. Ориентировочное начало боя Чимаева — около 6.00 мск.
Турнир UFC 328 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 00.00 мск.
Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 1.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.