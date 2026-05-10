Сарри после поражения «Ромы» от «Интера»: «С таким отношением мы пропустим от любой команды Серии А»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

"Гол Лаутаро Мартинеса — это результат нашего подхода. Мы пропустили после вбрасывания мяча из-за боковой линии, когда в штрафной было два соперника, обычно там оказываются пять или шесть атакующих, а сегодня все было слишком просто.

Второй гол — та же история: они сделали пять передач в нашей штрафной без какого-либо вмешательства с нашей стороны. Исходим из того, что у «Интера» огромное качество, но с таким отношением мы пропустим два гола в первой половине любого матча против любой команды в Серии А.

Красная карточка Романьоли? В реальном времени это фол, достойный желтой карточки. Но если посмотреть на стоп-кадре, то это красная. Это классическое удаление с помощью ВАР.

Нам нужно понять, почему в численном меньшинстве у нас было пять явных голевых моментов. Один Исаксен мог забить три гола. Нам нужно проанализировать этот матч без страха и понять, что при таком подходе нет никакой заслуги «Интера». Это наша вина.

Сегодняшний подход — результат того, что этот матч ничего не значит, а матч в среду — решающий. Считать, что такой матч, как сегодня, не имеет значения, — серьезная ошибка, потому что подобное выступление может создать проблемы. Немного бояться соперника — это полезно, но страх может сковать", — цитирует итальянского специалиста TuttoMercatoWeb.

«Лацио» (51 очко после 36 игр) располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.

