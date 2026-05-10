Источник: генеральный директор «Милана» Фурлани может покинуть свой пост

Будущее генерального директора «Милана» Джорджо Фурлани в команде оказалось под вопросом из-за протестов болельщиков, сообщает Calciomercato.
По данным источника, недовольство болельщиков может привести к тому, что владельцы «Милана» уволят 46-летнего итальянца задолго до истечения его действующего контракта. Планируется, что статус Фурлани будет определен в ближайшие несколько недель.
Фурлани был назначен 11 ноября 2022 года.
«Милан» с 67 очками после четырех матчей занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии.
