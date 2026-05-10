«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Атланты» на выезде

У хозяев забитым голом отметился тринидадский полузащитник Аджани Фортьюн. У гостей дубль оформил бразильский нападающий Габриэл Пек. При этом в обоих голах поучаствовал немецкий полузащитник Марко Ройс, вышедший на замену.