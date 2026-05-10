«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Атланты» на выезде

«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Атланту» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1.
У хозяев забитым голом отметился тринидадский полузащитник Аджани Фортьюн. У гостей дубль оформил бразильский нападающий Габриэл Пек. При этом в обоих голах поучаствовал немецкий полузащитник Марко Ройс, вышедший на замену.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отыграл весь матч. Он отметился ударом мимо ворот.
«Лос-Анджелес Гэлакси» в 12 матчах набрал 16 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Атланта» (10 очков после 12 встреч) идет на 13-м месте в Восточной конференции.
