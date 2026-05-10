Сусуркаев сломал руку в поединке с Сантосом

Российский боец Байсангур Сусуркаев прокомментировал досрочную победу над бразильцем Джорданом Сантосом в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.
«На первой или второй минуте второго раунда я сломал руку. Но я все равно пытался нокаутировать его, бил его этой рукой. Сантос — безумный воин, пришлось провести удушающий прием», — сказал 25-летний спортсмен на пресс-конференции.
Поединок в среднем весе закончился на последней минуте третьего раунда — россиянин провел результативный прием.
Сусуркаев в 12 поединках в профессиональных ММА одержал 12 побед.
