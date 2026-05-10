Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сусуркаев сломал руку в поединке с Сантосом

Российский боец Байсангур Сусуркаев прокомментировал досрочную победу над бразильцем Джорданом Сантосом в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

Российский боец Байсангур Сусуркаев прокомментировал досрочную победу над бразильцем Джорданом Сантосом в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

«На первой или второй минуте второго раунда я сломал руку. Но я все равно пытался нокаутировать его, бил его этой рукой. Сантос — безумный воин, пришлось провести удушающий прием», — сказал 25-летний спортсмен на пресс-конференции.

Поединок в среднем весе закончился на последней минуте третьего раунда — россиянин провел результативный прием.

Сусуркаев в 12 поединках в профессиональных ММА одержал 12 побед.

Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.