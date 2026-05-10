Нападающий «Удинезе» Дэвис пожаловался на расизм со стороны защитника «Кальяри» Доссены

«Удинезе» призвал итальянские футбольные власти принять меры после заявления английского нападающего команды Кинана Дэвиса о проявлении расизма, сообщает BBC.
По словам 28-летнего англичанина, он подвергся расистским оскорблениям в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0).
Инцидент предположительно произошел в концовке, когда Дэвис участвовал в потасовке с игроками «Кальяри».
Англичанин обвинил защитника «Кальяри» 27-летнего итальянца Альберто Доссену в расистских высказываниях, добавив: «Надеюсь, Серия А предпримет меры».
«Удинезе» выразил «полную поддержку» форварду и назвал словесные оскорбления «постыдными» и «отвратительными».
«Удинезе» надеется, что спортивные судебные органы, в которых мы имеем абсолютную уверенность, оперативно займутся этим вопросом", — добавил клуб в своём заявлении.
В «Кальяри» заявили, что осуждают все формы дискриминации, но были «удивлены и глубоко разочарованы» обвинениями, отрицая, что использовались какие-либо расистские выражения.
Дэвис играет за «Удинезе» с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 в 30 матчах он забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.