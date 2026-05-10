Чимаев — Стрикленд: ггде смотреть онлайн-трансляцию боя в России

Турнир по смешанным единоборствам UFC 328 состоится в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, а основного карда — в 4.00 мск.
В главном событии шоу запланирован титульный бой в среднем весе между российским бойцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Соглавный поединок — титульный в наилегчайшем весе между американским бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой.
Трансляция UFC 328 с 1.00 по московскому времени будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass, онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск». С 00.00 мск прямой эфир будет идти на UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Ключевые события и результаты поединков турнира UFC 328 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.