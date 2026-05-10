Грин задушил Стивенса в поединке на турнире UFC 328

Американский боец Бобби Грин победил соотечественника Джереми Стивенса в поединке на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).
Бой в легком весе завершился в первом раунде — 39-летний Грин провел удушающий прием. Он одержал свою 35-ю победу в профессиональных ММА при 17 поражениях и одной ничьей. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328.
39-летний Стивенс потерпел 23-е поражение при 29 победах. Еще один бой признали несостоявшимся.
10 мая 04:25 ММА: UFC Грин — Стивенс.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.