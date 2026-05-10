«Крузейро» нанес гостевое поражение «Баие»

«Крузейро» победил «Баию» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.
Счет на 27-й минуте открыл защитник хозяев Лусиано Джуба (с пенальти). На 41-й минуте защитник гостей Кауа Мораес забил ответный гол. На 86-й минуте нападающий «Крузейро» Кенджи установил окончательный счет.
«Баия» (22 очка после 14 матчей) занимает шестое место в таблице чемпионата Бразилии. «Крузейро» (19 очков после 15 встреч) располагается на 10-м месте.
