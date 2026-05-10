Волков победил Кортеса-Акосту на турнире UFC 328

Российский боец Александр Волков победил доминиканца Валдо Кортеса-Акосту в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.
Бой в тяжелом весе продолжался все три раунда и завершился победой Волкова единогласным решением судей.
37-летний Волков в профессиональных ММА одержал 40 побед при 11 поражениях. У 34-летнего Кортеса-Акосты три поражения при 17 победах.
В предыдущем поединке Волков в октябре 2025 года нанес поражение бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 321 в Абу-Даби.
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.