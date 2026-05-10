Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я должен драться за титул. Я лучший в мире»

«Сегодня в моей стране очень важный праздник — победа в Великой Отечественной войне, и для меня большая честь драться именно в этот день. Я знаю, что вы не любите, когда бои доходят до решения, но по нему было очень трудно попасть. Сейчас я претендент № 1, я победил Гана, судьи ограбили меня, я должен драться за титул. Я лучший в мире, я показал это — неважно с кем, Перейра, Ган — я должен драться за титул», — сказал 37-летний спортсмен в октагоне.