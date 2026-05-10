Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я должен драться за титул. Я лучший в мире»

Российский боец Александр Волков поделился эмоциями после победы над доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

Российский боец Александр Волков поделился эмоциями после победы над доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

«Сегодня в моей стране очень важный праздник — победа в Великой Отечественной войне, и для меня большая честь драться именно в этот день. Я знаю, что вы не любите, когда бои доходят до решения, но по нему было очень трудно попасть. Сейчас я претендент № 1, я победил Гана, судьи ограбили меня, я должен драться за титул. Я лучший в мире, я показал это — неважно с кем, Перейра, Ган — я должен драться за титул», — сказал 37-летний спортсмен в октагоне.

Волков вышел с флагом и под «Катюшу» и победил. После боя он напомнил американским зрителям о Дне Победы.

У Волкова 40 побед в профессиональных ММА при 11 поражениях. В октябре 2025 года на турнире UFC 321 в Абу-Даби он нанес поражение бразильцу Жаилтону Алмейде.

Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше