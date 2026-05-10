Керр продлил контракт с «Голден Стэйт» на два года

Отмечается, что по ходу сезона вариант с уходом Керра действительно рассматривался. Осенью тренер заявлял, что не будет спешить с продлением соглашения и примет решение после окончания сезона. «Голден Стэйт» завершил регулярный чемпионат с результатом 37−45, занял 10-е место в Западной конференции и вылетел в плей-ин после поражения от «Финикса».