Керр продлил контракт с «Голден Стэйт» на два года

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр подписал новый двухлетний контракт с клубом, сообщает ESPN.

По информации источника, специалист останется самым высокооплачиваемым тренером НБА. В прошлом сезоне его зарплата составляла 17,5 миллиона долларов в год.

В последние недели Керр провел несколько встреч с владельцем клуба Джо Лэйкобом и генеральным менеджером Майком Данливи. Стороны обсуждали состав команды, игровую философию и дальнейшее развитие франшизы.

Отмечается, что по ходу сезона вариант с уходом Керра действительно рассматривался. Осенью тренер заявлял, что не будет спешить с продлением соглашения и примет решение после окончания сезона. «Голден Стэйт» завершил регулярный чемпионат с результатом 37−45, занял 10-е место в Западной конференции и вылетел в плей-ин после поражения от «Финикса».

Керр возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года. Под его руководством команда четырежды становилась чемпионом НБА.

