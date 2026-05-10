«Каролина» стала пятой командой в НХЛ с восемью победами на старте Кубка Стэнли

«Харрикейнз» также одержали пятую подряд победу в овертайме в плей-офф, начиная с пятого матча первого раунда плей-офф в 2025 году против «Нью-Джерси». Более длительные серии у команды были только дважды: с полуфинала конференции 2002 года до финала Кубка Стэнли (пять матчей) и с первого раунда 2021 года по второй раунд 2023 года (семь матчей).