«Каролина» стала пятой командой в НХЛ с восемью победами на старте Кубка Стэнли

«Каролина» победила «Филадельфию» (3:2 ОТ) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 и выиграла серию со счетом 4−0.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Каролина» стала пятой командой в истории, начавшей розыгрыш Кубка Стэнли с восьми побед подряд. Ранее это удавалось «Сент-Луису» в 1969 году (восемь побед), «Монреалю» в 1960 году (8) и «Детройту» в 1952 году (8), а также «Эдмонтону» в 1985 году (9 побед).
Мичков в запасе, «Филадельфия» — не в плей-офф. А «Каролина» уже в финале Востока с исторической победной серией.
«Харрикейнз» также одержали пятую подряд победу в овертайме в плей-офф, начиная с пятого матча первого раунда плей-офф в 2025 году против «Нью-Джерси». Более длительные серии у команды были только дважды: с полуфинала конференции 2002 года до финала Кубка Стэнли (пять матчей) и с первого раунда 2021 года по второй раунд 2023 года (семь матчей).
«Каролина» выиграла свои первые три матча с овертаймом в одном розыгрыше Кубка Стэнли — это второй такой случай в истории франшизы после 2023 года (три матча).
С момента переезда франшизы в Роли в сезоне-1997/98 «Харрикейнз» выиграли 21 серию плей-офф — это шестой показатель среди всех команд за этот период. Больше побед только у «Колорадо» (22), «Детройта» (23), «Далласа» (24), «Питтсбурга» (24) и «Тампы» (25).
