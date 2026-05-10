Волков после боя с Кортесом-Акостой: «Е-мае. Я когда-нибудь закончу выигрывать?»

Российский боец Александр Волков пошутил после победы над доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой на турнире UFC 328.
«Е-мае. Я когда-нибудь закончу выигрывать? Я не понимаю… Что не так?» — сказал 37-летний спортсмен по пути в раздевалку.
Волков вышел с флагом и под «Катюшу» и победил. После боя он напомнил американским зрителям о Дне Победы.
Волков выиграл у Кортеса-Акосты бой в тяжелом весе единогласным решением судей. В профессиональных ММА россиянин одержал 40 побед при 11 поражениях.
Волков победил Кортеса-Акосту, Чимаев — Стрикленд: онлайн-трансляция UFC 328.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.Читать дальше