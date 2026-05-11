«Нью-Йорк» победил «Филадельфию» и выиграл серию плей-офф со счетом 4−0

«Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф НБА — 144:114. Игра проходила в Филадельфии.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид — у него 24 очка.

«Нью-Йорк» в серии до четырех побед выиграл со счетом 4−0. В финале плей-офф Восточной конференции он сыграет с победителем пары «Детройт» — «Квивленд» (2−1).

НБА.

Плей-офф.

¼ финала.

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22).

Ф: Эмбиид (24 очка), Макси (15), Убре (10).

Н: Макбрайд (23), Брансон (22), Таунс (17 + 10 передач).

Счет в серии: 0−4.

