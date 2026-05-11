«Нью-Йорк Сити» разгромил «Коламбус», Вольф оформил хет-трик

«Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:0.
Все три гола забил австрийский нападающий Ханнес Вольф — он отличился на 12-й, 16-й и 66-й минутах. Две результативные передачи на счету аргентинского полузащитника Николаса Меркау.
«Нью-Йорк Сити» в 12 матчах набрал 15 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» (12 очков после 12 встреч) располагается на 12-м месте.
10 мая 23:30 Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю 3:0.
