Арбелоа после поражения от «Барселоны»: «Мы должны ставить коллектив выше личности»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании.
"Я говорил это много раз: нам нужно сделать шаг вперед — всей командой. Мы должны ставить коллектив выше личности.
Думаю, у нас хороший состав. У нас было много серьезных травм, но это не оправдание. Любой европейский клуб хотел бы иметь такой состав, как у нас, у нас очень хорошие игроки. В следующем сезоне мы должны быть гораздо лучше.
Мы понимаем разочарование и недовольство болельщиков этим сезоном. Нам остается только проанализировать то, что мы сделали плохо. Теперь мы должны работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. «Реал» всегда возвращается.
У нас отличный состав, из которого можно извлечь высокую производительность. Клуб всегда будет стремиться к усилению, но у нас очень хорошие игроки", — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Реал» после поражения от «Барселоны» потерял шансы на чемпионство в Ла лиге в сезоне-2025/26. Он занимает второе место в таблице чемпионата с 77 очками после 35 игр.
