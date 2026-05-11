Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арбелоа после поражения от «Барселоны»: «Мы должны ставить коллектив выше личности»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании.

"Я говорил это много раз: нам нужно сделать шаг вперед — всей командой. Мы должны ставить коллектив выше личности.

Думаю, у нас хороший состав. У нас было много серьезных травм, но это не оправдание. Любой европейский клуб хотел бы иметь такой состав, как у нас, у нас очень хорошие игроки. В следующем сезоне мы должны быть гораздо лучше.

Мы понимаем разочарование и недовольство болельщиков этим сезоном. Нам остается только проанализировать то, что мы сделали плохо. Теперь мы должны работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. «Реал» всегда возвращается.

У нас отличный состав, из которого можно извлечь высокую производительность. Клуб всегда будет стремиться к усилению, но у нас очень хорошие игроки", — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Реал» после поражения от «Барселоны» потерял шансы на чемпионство в Ла лиге в сезоне-2025/26. Он занимает второе место в таблице чемпионата с 77 очками после 35 игр.

«Барселона» оформила чемпионство в класико. От разгрома «Реал» спас только Куртуа.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.