«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной 138 км с одним категорийным подъемом

12 мая пройдет четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2026».

4-й этап.

Катандзаро — Козенца, Италия.

138 км.

Профиль/Карта.

Начало — 15:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 3-го этапа).

1. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) — 13.10,05.

2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 0,04.

3. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS).

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 0,06.

5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl — Trek).

6. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates — XRG) — 0,10.

7. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility).

8. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility).

9. Энрик Мас (Испания, Movistar).

10. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché).

11. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana).

12. Хуан Педро Лопес (Испания, Movistar).

13. Ян Хирт (Чехия, NSN).

14. Филиппо Зана (Италия, Soudal Quick-Step).

15. Маркель Белоки (Испания, EF Education — EasyPost)…

19. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)…

45. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,11.

