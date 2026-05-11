«Ремо» и «Палмейрас» сыграли вничью, ВАР отменил гол Бруно Фукса на 90+5-й минуте

«Ремо» сыграл вничью с «Палмейрасом» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

Счет на 2-й минуте открыл бразильский нападающий «Ремо» Алеф Манга. На 24-й минуте парагвайский полузащитник Роман Соса забил ответный гол. На 90+5-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол экс-защитника ЦСКА бразильца Бруно Фукса в ворота хозяев (игра рукой).

С 74-й минуты «Ремо» играл в меньшинстве после удаления бразильского полузащитника Зе Рикардо.

«Палмейрас» (34 очка после 15 игр) лидирует в таблице чемпионата Бразилии. «Ремо» (12 очков) располагается на 19-м месте.

