«Коринтианс» переиграл «Сан-Паулу» в матче с пятью голами

«Коринтианс» победил «Сан-Паулу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 3:2.
У хозяев забили Раниэле, Матеужиньо (он также забил и в свои ворота) и Брено Бидон. У гостей отличился Лусиано.
«Сан-Паулу» (24 очка после 15 игр) располагается на четвертом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Коринтианс» (18 очков после 15 встреч) идет на 16-м месте.
В другом матче тура «Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Ботафого» — 1:1. У хозяев забил экс-нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (на 23-й минуте), у гостей — Артур Кабраль (на 90-й).
«Ботафого» (18 очков после 14 игр) занимает 12-е место. «Атлетико Минейро» (18 очков после 15 матчей) идет строчкой ниже.
