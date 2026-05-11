Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коринтианс» переиграл «Сан-Паулу» в матче с пятью голами

«Коринтианс» победил «Сан-Паулу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 3:2.

«Коринтианс» победил «Сан-Паулу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 3:2.

У хозяев забили Раниэле, Матеужиньо (он также забил и в свои ворота) и Брено Бидон. У гостей отличился Лусиано.

«Сан-Паулу» (24 очка после 15 игр) располагается на четвертом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Коринтианс» (18 очков после 15 встреч) идет на 16-м месте.

11 мая 00:30 Коринтианс — Сан-Паулу 3:2.

В другом матче тура «Атлетико Минейро» на своем поле сыграл вничью с «Ботафого» — 1:1. У хозяев забил экс-нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (на 23-й минуте), у гостей — Артур Кабраль (на 90-й).

«Ботафого» (18 очков после 14 игр) занимает 12-е место. «Атлетико Минейро» (18 очков после 15 матчей) идет строчкой ниже.

10 мая 22:00 Атлетику Минейру — Ботафого 1:1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.