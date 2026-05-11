«Фламенго» победил «Гремио» благодаря голу Карраскаля

«Фламенго» победил «Гремио» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.
Единственный гол забил экс-полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль. 27-летний колумбиец отличился на 68-й минуте.
«Фламенго» с 20 очками после 14 игр располагается на втором месте в таблице чемпионата Бразилии. «Гремио» (17 очков после 15 встреч) идет на 17-м месте.
В следующем матче «Фламенго» 18 мая сыграет в гостях с «Атлетико Паранаэнсе». «Гремио» 17 мая встретится на выезде с «Баией».
