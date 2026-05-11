Фридзона внесли в базу сайта «Миротворец»

Фридзону 40 лет. Он играл за «Химки» (2004−2013), ЦСКА (2013−2018), «Локомотив-Кубань» (2018−2020), «Зенит» (2020−2023) и «Автодор» (2024). На его счету шесть титулов чемпиона России, семь побед в Единой лиге ВТБ и победа в Евролиге. В составе сборной России баскетболист также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.