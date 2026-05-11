Канселу установил рекорд XXI века по титулам в ведущих европейских лигах

«Барселона» победила «Реал» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно выиграла Ла лигу в сезоне-2025/26.
По данным SB Nation, защитник каталонцев Жоау Канселу установил рекорд XXI века по числу титулов в ведущих европейских лигах.
31-летний португалец вместе с «Манчестер Сити» стал трехкратным чемпионом Англии (в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23), чемпионом Италии в составе «Ювентуса» (2018/19), чемпионом Германии вместе с «Баварией» (2022/23) и чемпионом Испании в составе «Барселоны» (2025/26). Также на его счету победа в чемпионате Португалии вместе с «Бенфикой» (2013/14).
Канселу играет за «Барселону» на правах аренды из «Аль-Хиляля». Он перешел в испанскую команду в январе 2026 года, его арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
В сезоне-2025/26 в 20 матчах за испанцев защитник забил один гол и сделал две результативные передачи.
