Аллегри — о поражении «Милана» от «Аталанты»: «Мы пропустили гол с первого же момента, после чего развалились»

Сегодня вечером все начиналось довольно хорошо первые 10 минут, затем мы пропустили этот гол с первого же момента, после чего развалились. Во втором тайме, когда мы уже проигрывали 0:3, последовала сильная реакция. По крайней мере, мы снова начали забивать голы. Я понимаю, это может показаться странным, но это хороший знак.