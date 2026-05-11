Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллегри — о поражении «Милана» от «Аталанты»: «Мы пропустили гол с первого же момента, после чего развалились»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Аталанты» (2:3) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Аталанты» (2:3) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Нет смысла говорить о том, что уже произошло, потому что мы не можем это изменить. Все, что мы можем сделать, — хорошо поработать на следующей неделе и быть готовыми к матчу с “Дженоа”, который станет решающим для нашей квалификации в Лигу чемпионов.

Сегодня вечером все начиналось довольно хорошо первые 10 минут, затем мы пропустили этот гол с первого же момента, после чего развалились. Во втором тайме, когда мы уже проигрывали 0:3, последовала сильная реакция. По крайней мере, мы снова начали забивать голы. Я понимаю, это может показаться странным, но это хороший знак.

Естественно, никто не ожидал такого трудного момента. Я думал, что за время всей кампании случится спад, но прямо сейчас мы должны просто сосредоточиться на следующей игре с «Дженоа» — командой, которая часто добивается хороших результатов дома", — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Милан» (67 очков после 36 матчей) занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии.

«Милан» рискует уступить «Роме» место в ЛЧ, «Астон Виллу» ждет битва с «Ливерпулем», «ПСЖ» в шаге от титула.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.