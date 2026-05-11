Аллегри — о поражении «Милана» от «Аталанты»: «Мы пропустили гол с первого же момента, после чего развалились»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Аталанты» (2:3) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Нет смысла говорить о том, что уже произошло, потому что мы не можем это изменить. Все, что мы можем сделать, — хорошо поработать на следующей неделе и быть готовыми к матчу с “Дженоа”, который станет решающим для нашей квалификации в Лигу чемпионов.
Сегодня вечером все начиналось довольно хорошо первые 10 минут, затем мы пропустили этот гол с первого же момента, после чего развалились. Во втором тайме, когда мы уже проигрывали 0:3, последовала сильная реакция. По крайней мере, мы снова начали забивать голы. Я понимаю, это может показаться странным, но это хороший знак.
Естественно, никто не ожидал такого трудного момента. Я думал, что за время всей кампании случится спад, но прямо сейчас мы должны просто сосредоточиться на следующей игре с «Дженоа» — командой, которая часто добивается хороших результатов дома", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Милан» (67 очков после 36 матчей) занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии.
