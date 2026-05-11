«Миннесота» победила «Сан-Антонио» и сравняла счет в серии плей-офф НБА, Вембаньяма удалили за неспортивный фол

«Миннесота» победила «Сан-Антонио» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф НБА — 114:109. Игра проходила в Миннеаполисе.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс — у него 36 очков. Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма после удара локтем центрового «Миннесоты» Наза Райда был удален с паркета. Ему выписали неспортивный фол второй степени.
В серии до четырех побед «Миннесота» сравняла счет — 2:2. Следующий матч соперники проведут 13 мая в Сан-Антонио.
НБА.
Плей-офф.
¼ финала.
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25).
М: Эдвардс (36 очков), Райд (15), Макдэниелс (14).
С: Хэрпер (24), Фокс (24), Касл (20).
Счет в серии: 2−2.
