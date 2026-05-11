Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» победила «Сан-Антонио» и сравняла счет в серии плей-офф НБА, Вембаньяма удалили за неспортивный фол

«Миннесота» победила «Сан-Антонио» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф НБА — 114:109. Игра проходила в Миннеаполисе.

«Миннесота» победила «Сан-Антонио» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф НБА — 114:109. Игра проходила в Миннеаполисе.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс — у него 36 очков. Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма после удара локтем центрового «Миннесоты» Наза Райда был удален с паркета. Ему выписали неспортивный фол второй степени.

В серии до четырех побед «Миннесота» сравняла счет — 2:2. Следующий матч соперники проведут 13 мая в Сан-Антонио.

НБА.

Плей-офф.

¼ финала.

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25).

М: Эдвардс (36 очков), Райд (15), Макдэниелс (14).

С: Хэрпер (24), Фокс (24), Касл (20).

Счет в серии: 2−2.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.