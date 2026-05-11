Рэшфорд — о Флике: «Он показал свой характер, оставаясь здесь, с командой, в очень трудный момент»

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд прокомментировал решение главного тренера Ханса-Дитера Флика остаться с командой после смерти отца.

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд прокомментировал решение главного тренера Ханса-Дитера Флика остаться с командой после смерти отца.

В домашнем матче с «Реалом» «Барселона» одержала победу (2:0) и досрочно стала чемпионом Испании.

«Он показал свой характер, оставаясь здесь, с командой, в очень трудный момент. Для нас было очень важно выложиться на поле на все сто, потому что он каждый день принимает такие решения — трудные решения. Я желаю ему и его семье всего наилучшего», — цитирует 28-летнего англичанина BBC.

Рэшфорд в игре с «Барселоной» забил победный гол.

Отец 61-летнего Флика скончался в воскресенье, 10 мая, рано утром. Несмотря на трагедию в семье, немецкий специалист не стал пропускать класико.

