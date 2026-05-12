Полузащитник сборной США Кардозо из-за операции может пропустить чемпионат мира-2026

«Атлетико» объявил, что полузащитник Джонни Кардозо перенесет операцию по восстановлению поврежденного правого голеностопного сустава.
Согласно заявлению клуба, 24-летний американец Кардозо получил травматическое повреждение на тренировке, которое привело к растяжению высокой степени с повреждением сустава.
В сообщении «Атлетико» ничего не говорилось о финальном турнире чемпионата мира-2026, а представитель Федерации футбола США сообщил ESPN, что организация запросила дополнительную информацию. Однако предстоящая операция почти наверняка не позволит Кардозо принять участие в турнире, который стартует через месяц.
Кардозо претендовал на одно из 26 мест в заявке мужской национальной сборной США, а возможно, и на место в стартовом составе рядом с Тайлером Адамсом из «Борнмута».
В интервью ESPN в марте Кардозо сказал, что смотрит на чемпионат мира как на «возможность показать всем, не только себе, но и своим товарищам по команде, на что мы способны, что мы можем показать миру, что у нас отличная команда для достижения великих целей».
Кардозо дебютировал за сборную США 12 ноября 2020 года в игре против Уэльса (0:0). С тех пор он сыграл 23 матча за национальную команду, но не попал в состав на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Ранее в сезоне-2025/26 полузащитник перенес травму голеностопа (в сентябре) и ушиб колена (в декабре). На его счету 30 матчей, в которых он забил 1 гол.
