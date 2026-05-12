Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник сборной США Кардозо из-за операции может пропустить чемпионат мира-2026

«Атлетико» объявил, что полузащитник Джонни Кардозо перенесет операцию по восстановлению поврежденного правого голеностопного сустава.

«Атлетико» объявил, что полузащитник Джонни Кардозо перенесет операцию по восстановлению поврежденного правого голеностопного сустава.

Согласно заявлению клуба, 24-летний американец Кардозо получил травматическое повреждение на тренировке, которое привело к растяжению высокой степени с повреждением сустава.

В сообщении «Атлетико» ничего не говорилось о финальном турнире чемпионата мира-2026, а представитель Федерации футбола США сообщил ESPN, что организация запросила дополнительную информацию. Однако предстоящая операция почти наверняка не позволит Кардозо принять участие в турнире, который стартует через месяц.

Кардозо претендовал на одно из 26 мест в заявке мужской национальной сборной США, а возможно, и на место в стартовом составе рядом с Тайлером Адамсом из «Борнмута».

В интервью ESPN в марте Кардозо сказал, что смотрит на чемпионат мира как на «возможность показать всем, не только себе, но и своим товарищам по команде, на что мы способны, что мы можем показать миру, что у нас отличная команда для достижения великих целей».

Кардозо дебютировал за сборную США 12 ноября 2020 года в игре против Уэльса (0:0). С тех пор он сыграл 23 матча за национальную команду, но не попал в состав на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее в сезоне-2025/26 полузащитник перенес травму голеностопа (в сентябре) и ушиб колена (в декабре). На его счету 30 матчей, в которых он забил 1 гол.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.