Кубок России по волейболу. Финал шести. «Локомотив» сыграет с «Динамо-ЛО», «Белогорье» против московского «Динамо», другие матчи

Кубок России по волейболу.
Мужчины.
Финал шести.
Москва.
12 мая.
Локомотив Новосибирск — Динамо-ЛО — 16.00.
Белогорье — Динамо Москва — 19.00.
13 мая.
Зенит Санкт-Петербург — Белогорье — 16.00.
Зенит-Казань — Локомотив Новосибирск — 19.00.
14 мая.
Динамо-ЛО — Зенит-Казань — 16.00.
Динамо Москва — Зенит Санкт-Петербург — 19.00.
Группа A: Белогорье — 0 побед — 0 поражений (0 очков), Динамо Москва — 0−0 (0), Зенит Санкт-Петербург — 0−0 (0).
Группа B: Зенит-Казань — 0 побед — 0 поражений (0 очков), Локомотив Новосибирск — 0−0 (0), Динамо-ЛО — 0−0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.