Источник: Хамес Родригес покинет «Миннесоту» и присоединится к сборной Колумбии

Полузащитник Хамес Родригес покинет «Миннесоту» после матча в среду, 13 мая, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю сборной Колумбии перед финальным турниром чемпионатом мира-2026, сообщает ESPN со ссылкой на источник.
Игра регулярного чемпионата МЛС против «Колорадо» станет для 34-летнего футболиста последней в составе «Миннесоты» по текущему контракту. Он присоединился к команде в феврале, подписав краткосрочное соглашение до 30 июня 2026 года с опцией продления до декабря 2026 года. Пока неизвестно, воспользуется ли «Миннесота» этой опцией.
Ранее Родригес опроверг слухи о завершении карьеры и подтвердил, что не планирует уходить из футбола после чемпионата мира.
«Единственный, кто знает, как долго я смогу играть — это я сам. Когда этот день настанет, я объявлю об этом, но думаю, что у меня впереди еще несколько лет. Все, что говорят люди, — ложь», — сказал он после матча с «Остином».
Колумбии предстоит сыграть на чемпионате мира в группе K с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго. Команда дебютирует против ДР Конго 17 июня в Мехико.
В сезоне-2026 Родригес в 7 матчах за «Миннесоту» отметился 2 результативными передачами. Он перешел в американскую команду из мексиканского «Леона».
