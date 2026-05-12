Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкубок Италии в сезоне-2026/27 пройдет не в Саудовской Аравии

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво подтвердил, что Суперкубок Италии в сезоне-2026/27 не состоится в Саудовской Аравии. В числе потенциальных мест проведения — США и Италия.

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво подтвердил, что Суперкубок Италии в сезоне-2026/27 не состоится в Саудовской Аравии. В числе потенциальных мест проведения — США и Италия.

Предыдущий розыгрыш прошел в Саудовской Аравии, и у организаторов была опция по контракту провести там и следующий турнир. Однако, судя по всему, они решили не использовать этот пункт, поэтому Суперкубок пройдет в другом месте.

«Это сложный вопрос, у нас есть определённые контракты, и мы можем сказать, что его не будет в Саудовской Аравии. Существует идея сыграть в Соединенных Штатах, есть еще одна международная идея, а также вариант провести его в Италии на один год», — цитирует главу Серии А GR Parlamento Radio RAI.

Суперкубок Италии, как ожидается, снова пройдет в формате «Финала четырех». Помимо действующих чемпиона и обладателя Кубка Италии участвуют вторая команда Серии А и финалист Кубка предыдущего сезона.

Декабрьский розыгрыш 2025 года выиграл «Наполи», в финале он встречался с «Болоньей».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.