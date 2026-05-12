Суперкубок Италии в сезоне-2026/27 пройдет не в Саудовской Аравии

Президент Серии А Луиджи Де Сьерво подтвердил, что Суперкубок Италии в сезоне-2026/27 не состоится в Саудовской Аравии. В числе потенциальных мест проведения — США и Италия.
Предыдущий розыгрыш прошел в Саудовской Аравии, и у организаторов была опция по контракту провести там и следующий турнир. Однако, судя по всему, они решили не использовать этот пункт, поэтому Суперкубок пройдет в другом месте.
«Это сложный вопрос, у нас есть определённые контракты, и мы можем сказать, что его не будет в Саудовской Аравии. Существует идея сыграть в Соединенных Штатах, есть еще одна международная идея, а также вариант провести его в Италии на один год», — цитирует главу Серии А GR Parlamento Radio RAI.
Суперкубок Италии, как ожидается, снова пройдет в формате «Финала четырех». Помимо действующих чемпиона и обладателя Кубка Италии участвуют вторая команда Серии А и финалист Кубка предыдущего сезона.
Декабрьский розыгрыш 2025 года выиграл «Наполи», в финале он встречался с «Болоньей».
