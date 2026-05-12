Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Халл Сити» победил «Миллуол» и сыграет в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Халл Сити» победил «Миллуол» во втором матче ½ финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ — 2:0. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Ден».

«Халл Сити» победил «Миллуол» во втором матче ½ финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ — 2:0. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Ден».

Забитыми мячами отметились алжирский нападающий Мохамед Беллуми (на 64-й минуте) и английский форвард Джо Гельхардт (на 79-й). У Беллуми также результативная передача.

В первой игре соперники голов не забили. По итогам двух встреч «Халл Сити» вышел в финал плей-офф.

Второй финалист определится в противостоянии «Саутгемптона» и «Мидлсбро». Первый матч завершился со счетом 0:0. Второй пройдет 12 мая.

Ранее напрямую в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич», они заняли 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно. «Миллуол» финишировал на третьем месте, а «Халл Сити» — на шестом.

Чемпионшип.

Плей-офф за повышение.

½ финала.

Второй матч.

«Миллуол» — «Халл Сити» — 2:0 (0:0).

Голы: Беллуми, 64 — 1:0, Гельхардт, 79 — 2:0.

Первый матч — 0:0.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.