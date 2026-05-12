«Халл Сити» победил «Миллуол» и сыграет в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Халл Сити» победил «Миллуол» во втором матче ½ финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ — 2:0. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Ден».
Забитыми мячами отметились алжирский нападающий Мохамед Беллуми (на 64-й минуте) и английский форвард Джо Гельхардт (на 79-й). У Беллуми также результативная передача.
В первой игре соперники голов не забили. По итогам двух встреч «Халл Сити» вышел в финал плей-офф.
Второй финалист определится в противостоянии «Саутгемптона» и «Мидлсбро». Первый матч завершился со счетом 0:0. Второй пройдет 12 мая.
Ранее напрямую в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич», они заняли 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно. «Миллуол» финишировал на третьем месте, а «Халл Сити» — на шестом.
