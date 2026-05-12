TEAMtalk: «МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» намерены подписать Камбьясо из «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании защитника «Ювентуса» Андреа Камбьясо, сообщает TEAMtalk.
По данным источника, 26-летний итальянец готов к переходу в ближайшее трансферное окно. При этом «Манчестер Юнайтед» активно ищет левого защитника. Итальянский футболист ранее был в сфере интересов «Манчестер Сити».
В «Ювентусе» намерены выручить за игрока более 60 миллионов евро.
Камбьясо играет за «Ювентус» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 в 45 матчах защитник забил три гола и сделал пять результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
