Globo: Эстеван не успеет восстановиться от травмы к ЧМ-2026

Нападающий «Челси» и сборной Бразилии Эстеван с большой долей вероятности пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026, сообщает Globo.

По данным источника, 19-летний футболист не будет включен в предварительный состав сборной Бразилии на финальный турнир чемпионата мира-2026. У него случился рецидив повреждения, и он не успеет восстановиться к турниру. Сборная последует рекомендациям медиков «Челси».

Эстеван в феврале 2026 года получил травму подколенного сухожилия, а затем у него случился рецидив. Он пропустил из-за этого уже десять матчей «Челси».

В сезоне-2025/26 нападающий в 36 матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной футболист в общей сложности в 11 матчах забил пять голов.

