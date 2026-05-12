Globo: Эстеван не успеет восстановиться от травмы к ЧМ-2026

По данным источника, 19-летний футболист не будет включен в предварительный состав сборной Бразилии на финальный турнир чемпионата мира-2026. У него случился рецидив повреждения, и он не успеет восстановиться к турниру. Сборная последует рекомендациям медиков «Челси».