Конте после поражения от «Болоньи»: «Когда вы прессингуете, вы должны делать это правильно»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Болоньи» (2:3) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.
"Когда вы прессингуете, вы должны делать это правильно, потому что если вы делаете это спустя рукава, то просто бегаете впустую. Мы могли быть более решительными в прессинге, но это не первый раз в этом сезоне, когда мы уступаем 0:2, так что это не случайность. Очевидно, нам нужно быть более решительными в начале игры, потому что это продолжает случаться.
Нам удалось выправить ситуацию, мы пытались победить и сильно давили, но если не можешь выиграть, то должен по крайней мере стараться не проиграть. Не думаю, что мы заслуживали поражения, но такое случается.
Осталось два матча, нужно подзарядить батареи, обеспечить себе место в Лиге чемпионов в этих двух играх и постараться сделать все возможное.
Я не расстроен игрой, я видел, что ребята хотели добиться результата сегодня вечером, но иногда случаются повороты судьбы", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Наполи» (70 очков после 36 игр) располагается на втором месте в таблице чемпионата Италии.
