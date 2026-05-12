В «Милуоки» готовы расстаться с Адетокунбо

«Бакс» вели переговоры об обмене форварда перед февральским дедлайном, поскольку лидер франшизы выразил уверенность, что пришло время расстаться. Теперь они снова начнут переговоры после того, как совладелец Джимми Хаслэм заявил, что решение будет принято до драфта 23—24 июня. Позиция Адетокунбо о том, что обеим сторонам пора двигаться дальше, не изменилась, сообщили источники.