В «Милуоки» готовы расстаться с Адетокунбо

«Милуоки» открыт для предложений по обмену двукратного MVP НБА Янниса Адетокунбо на фоне стартовавшего драфт-комбайна лиги и за шесть с лишним недель до драфта, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
Ожидается, что на 31-летнего грека будет высокий спрос на рынке. Его могут обменять на молодого таланта высокого уровня и/или большое количество драфт-пиков.
«Бакс» вели переговоры об обмене форварда перед февральским дедлайном, поскольку лидер франшизы выразил уверенность, что пришло время расстаться. Теперь они снова начнут переговоры после того, как совладелец Джимми Хаслэм заявил, что решение будет принято до драфта 23—24 июня. Позиция Адетокунбо о том, что обеим сторонам пора двигаться дальше, не изменилась, сообщили источники.
«В течение следующих шести-семи недель мы решим, подпишет ли Яннис максимальный контракт и останется с нами или будет играть где-то в другом месте. И генменеджер Джон Хорст, и совладелец Уэс Эденс и я примем это решение, и мы понимаем всю его серьезность», — заявил Хаслэм журналистам.
Хаслэм публично и приватно заявлял, что «Бакс» будут работать с Адетокунбо в ближайшие недели, чтобы достичь результата, наилучшего для обеих сторон.
Адетокунбо сыграл все 13 своих сезонов в НБА в «Милуоки» и является обладателем всех главных статистических рекордов франшизы. Он привел «Бакс» к первому чемпионству за 50 лет в 2021 году.
В сезоне-2025/26 Адетокунбо сыграл 36 матчей регулярного чемпионата, так как его преследовали травмы паха, голени и колена. В среднем за игру он набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и 5,4 передачи.
