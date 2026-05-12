Тренер «Болоньи» Итальяно после победы над «Наполи»: «Мы получили заслуженную награду за отличный первый тайм»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Думаю, мы получили заслуженную награду за отличный первый тайм. Ясно, что “Наполи” боролся, но мы дали сильный ответ в трудный период.

Нам не удалось быть такими же потрясающими, как в прошлом сезоне, но в этом году тоже были яркие моменты. Жаль последние несколько месяцев, но у нас осталось еще две игры, и мы надеемся выступить так же хорошо, как сегодня вечером.

Я не знаю, будут ли завтра переговоры. Состоится встреча с руководством, чтобы обсудить, как прошел сезон, и планы на будущее. Мы делали это в прошлом году и сделаем снова. Я всегда говорил, что это топ-клуб и прекрасная атмосфера. Мы были опечалены недавними свистом, но такое случается. Мы все обсудим и посмотрим, что нам делать", — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Болонья» (52 очка после 36 игр) располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.

