L'Equipe: Аклиуш может заменить Салаха в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 24-летний француз рассматривается в качестве возможной замены Мохамеду Салаху, который покинет английскую команду летом 2026 года на правах свободного агента.

«Ливерпуль» не смущают требования «Монако» о 50 миллионах евро за футболиста. Однако мерсисайдцам, возможно, придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Тоттенхэма», если лондонцы сохранят прописку в Премьер-лиге.

Аклиуш играет за «Монако» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 42 матчах полузащитник забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

