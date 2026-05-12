Источник: Вембаньяма сыграет в пятом матче серии плей-офф НБА с «Миннесотой»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не понесет дисквалификации за удар локтем центрового Наза Райда из «Миннесоты» и сыграет в пятом матче ¼ финала плей-офф НБА против «Тимбервулвз» в Сан-Антонио, сообщает ESPN со ссылкой на источник.
В четвертом матче (109:114) 22-летний француз получил фол в нападении сразу после того, как ударил 26-летнего американца.
После видеопросмотра момента удара — который пришелся Райду в правую сторону челюсти и шеи, отчего игрок «Миннесоты» развернулся и рухнул на паркет — арбитр Зак Зарба объявил, что нарушение переквалифицировано в неспортивный фол второй степени за чрезмерный контакт выше шеи. Это наказание автоматически повлекло за собой удаление с площадки.
«Миннесота» после победы в четвертом матче сравняла счет в серии (2−2).
В плей-офф в сезоне-2025/26 у Вембаньяма в восьми матчах в среднем 19,6 очка, 10,5 подбора и 2,1 передачи.
