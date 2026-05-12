Раньери заявил о готовности возглавить сборную Италии

Итальянский тренер Клаудио Раньери сообщил о готовности возглавить национальную сборную.
«Я сказал “нет” сборной Италии раньше, потому что у меня уже была работа в “Роме” и я не мог занимать два поста одновременно. На данный момент я свободен, так что если кто-то позвонит, почему бы и нет? Никогда не говори “никогда”.
Согласился бы я стать главным тренером или только менеджером? Я не знаю. Когда тебя зовет твоя страна, ты говоришь «да» — и все", — цитирует 74-летнего специалиста Sky Sport.
В конце апреля 2024 года Раньери покинул пост советника правления «Ромы». Он занимал его с июля 2025 года.
Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира-2026. Национальная команда проиграла в стыковом матче Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4). После этого главный тренер Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.