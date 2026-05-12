«Кливленд» победил «Детройт» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Кливленд» победил «Детройт» в четвертом матче ¼ финала плей-офф НБА — 112:103. Игра проходила в Кливленде.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 43 очка.
«Кливленд» в серии до четырех побед сделал счет равным — 2−2. 14 мая соперники сыграют в Детройте.
НБА.
Плей-офф.
¼ финала.
«Кливленд» — «Детройт» — 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26).
К: Митчелл (43 очка), Харден (24 + 11 подборов), Мобли (17).
Д: Леверт (24), Каннингэм (19), Харрис (16).
Счет в серии: 2−2.
