«Кливленд» победил «Детройт» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Кливленд» победил «Детройт» в четвертом матче ¼ финала плей-офф НБА — 112:103. Игра проходила в Кливленде.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 43 очка.

«Кливленд» в серии до четырех побед сделал счет равным — 2−2. 14 мая соперники сыграют в Детройте.

НБА.

Плей-офф.

¼ финала.

«Кливленд» — «Детройт» — 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26).

К: Митчелл (43 очка), Харден (24 + 11 подборов), Мобли (17).

Д: Леверт (24), Каннингэм (19), Харрис (16).

Счет в серии: 2−2.

