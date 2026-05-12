Football Insider: «Вест Хэм» запросил за Матеуша Фернандеша 100 миллионов евро

«Вест Хэм» требует около 100 миллионов евро у клубов, желающих подписать полузащитника Матеуша Фернандеша, сообщает Football Insider.
По данным источнкиа, это вдвое превышает сумму, которую «молотобойцы» заплатили за спортивные права на 21-летнего португальца летом 2025 года.
Наибольший интерес к португальцу проявляет «Манчестер Юнайтед», который ищет варианты усиления своей полузащиты. И хотя «Вест Хэм» рискует вылететь из высшего дивизиона, сам игрок, вероятно, останется в элите.
Фернандеш играет за лондонскую команду с августа 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 40 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
