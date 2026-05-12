UIPM полностью снял ограничения с белорусских пятиборцев

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение полностью снять ограничения с белорусских спортсменов, сохранив санкции в отношении российских атлетов, сообщается на сайте организации.
Решение было принято исполнительным комитетом по итогам заседания 10 мая. Белорусские спортсмены смогут выступать с национальной символикой, за исключением этапа Кубка мира в болгарском Пазарджике, который стартует 13 мая. Первым соревнованием, где атлеты выступят без ограничений, станет этап в Будапеште, запланированный с 9 по 13 июня. Белоруссия также получит право на участие в командных соревнованиях и эстафетах во всех возрастных категориях.
«В обосновании своего решения Международный олимпийский комитет ясно указал, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. Мы рады, что этот принцип был подтвержден решением о восстановлении нормальных условий соревнований для белорусских спортсменов, и я рад, что исполнительный комитет UIPM последовал этой логике», — заявил президент UIPM Роб Сталл.
При этом ограничения в отношении российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, сохраняются до дальнейшего уведомления.
Ранее исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.