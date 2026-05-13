Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз умер в 47 лет

В 47-летнем возрасте ушел из жизни экс-игрок команд НБА Джейсон Коллинз, сообщает AP со ссылкой на его родственников.

Бывший центровой «Бруклина», «Вашингтона», «Бостона», «Атланты», «Миннесоты» и «Мемфиса» на протяжении восьми месяцев боролся с агрессивной формой опухоли мозга. Ему был поставлен диагноз глиобластома четвертой стадии — заболевание с крайне низкой выживаемостью.

Американец сыграл 13 сезонов в НБА.

«Джейсон менял жизни неожиданными способами и был вдохновением для всех, кто его знал и кто восхищался им издалека. Мы благодарны за поток любви и молитв за последние восемь месяцев и за исключительную медицинскую помощь, которую Джейсон получал от своих врачей и медсестер. Наша семья будет очень скучать по нему», — отметили родственники.

Коллинз был выбран «Хьюстоном» на драфте НБА в 2001 году под общим 18-м номером.

