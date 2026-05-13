«Саутгемптон» сыграет с «Халл Сити» в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Саутгемптон» победил «Мидлсбро» во втором матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ — 1:1 (1:0 доп. время). Игра прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Счет на 5-й минуте открыл австралийский нападающий «Мидлсбро» Райли Макги. На 45+1-й минуте шотландский форвард «Саутгемптона» Росс Стюарт забил ответный гол. На 116-й минуте отличился североирландский полузащитник хозяев Ши Чарльз.

В первой игре соперники голов не забили. По итогам двух встреч «Саутгемптон» вышел в финал плей-офф, где сыграет с «Халл Сити». Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 23 мая.

Ранее напрямую в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич», они заняли 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно. «Миллуол» финишировал на третьем месте, а «Халл Сити» — на шестом.

Чемпионшип.

Плей-офф за повышение.

½ финала.

Второй матч.

«Саутгемптон» — «Мидлсбро» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0 доп. время).

Голы: Макги, 5 — 0:1, Стюарт, 45+1 — 1:1, Чарльз, 116 — 2:1.

Первый матч — 0:0.

